La Juve perde, sui social spopola “Sarriout” dei tifosi bianconeri

Sorpresa al Bentegodi di Verona, dove l’Hellas di Juric ha battuto la Juventus di Maurizio Sarri, recuperando in 10 minuti il vantaggio dei bianconeri ancora con Cristiano Ronaldo.

Le reti di Borini e Pazzini, hanno portati i galloblù al sesto posto in classifica. Se finisse adesso il campionato, il Verona sarebbe in Europa League. 8 i risultati utili consecutivi per i veneti, che in 3 giorni hanno fermato Lazio e Juventus.

Bianconeri che non hanno espresso un gioco “sarriano”, nonostante siano passati in vantaggio col solito campione portoghese. Terza sconfitta fuoricasa, dopo quella di Roma con la Lazio e quella del San Paolo col Napoli.

Sui social, comincia ad impazzare l’hashtag “Sarriout”, evidentemente ad alcuni fan della Juventus, non va giù il gioco o non gioco che esprime la Juventus.

Poco giro di palla, poche verticalizzazioni, e si criticano soprattutto le troppe soluzioni individuali dei campioni della Juventus.

Ricordiamo che anche a Londra col Chelsea, alcuni calciatori non andavano d’accordo con l’ex allenatore del Napoli, soprattutto il belga Hazard.

E’ evidente, che negli schemi di Sarri, i calciatori devono compiere ruoli di pressione-attacco, e non tutti pare abbiano questa voglia. Alcuni richiedono, addirittura il ritorno di Allegri, per una Juve più cinica.

Ma non è solo colpa della Juventus, ci sono anche i meriti del Verona, squadra che combatte, lotta e sta ottenendo imprevedibili risultati.