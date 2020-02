Lautaro Martinez al Real Madrid? Le merengues insidiano il Barcellona

La scarsa vena realizzativa da parte del Real Madrid ieri sera, ha indotto la società spagnola a guardarsi intorno nel tentativo di acquistare un’attaccante di spessore. Benzema dovrebbe rimanere, me le merengues devono pensare al futuro. Sono già molti anni che la Casa Blanca è alla ricerca di un bomber, capace di infiammare le platee negli anni a venire. Prima si era pensato a Robert Lewandowski e la trattativa con il polacco e il Bayern, c’è stata.

I tedeschi però non hanno mollato mai il proprio gioiello, riuscendo sempre a trattenerlo in qualche modo. Adesso il Real vuole un prospetto più giovane e di valore: Lautaro Martinez dell’Inter.

Lautaro tra Barcellona e Real Madrid

Lautaro di sicuro non può lamentarsi. In estate, Barcellona e Real Madrid si daranno battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. I club più potenti di Spagna – e forse del mondo – cercheranno in ogni modo di prelevarlo dall’Inter, anche se Antonio Conte giudica Lautaro come un calciatore essenziale per la sua squadra. A rivelare l’inserimento di mercato da parte del Real Madrid, è Mundo Deportivo, che afferma come Florentino Perez voglia soffiare El Toro ai blaugrana di Bartomeu. Sarà un’estate calda in Spagna per quanto concerne il calciomercato.