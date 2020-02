Lazio-Bologna 2-0: i biancocelesti al primo posto

La Lazio batte il Bologna e continua a sognare. La compagine capitolina si impone per 2-0 allo stadio Olimpico di Roma grazie alle reti di Luis Alberto e Correa nel primo tempo.

Prima dello scadere della prima frazione un impreciso Ciro Immobile riesce a concretizzare la palla del 3-0.

Nel secondo tempo i rossoblù di Mihajlovic rientrano in campo con maggior grinta e aumentano la pressione nei confronti di una Lazio un po’ troppo leziosa. I felsinei trovano la via del gol in ben due occasioni ma in ambedue le situazioni il Var interviene giustamente per annullarea rete.

Nel finale la Lazio rischia qualcosa su palle inattive ma il Bologna non riesce a riaprire il match.

La squadra di Simone Inzaghi conquista il ventunesimo risultato utile consecutivo e scavalca la Juventus in classifica e si appropria del primo posto.

Primo posto che rimarrà tale almeno per questa settimana poiché il match tra Juventus e Inter è stato rinviato al 13 Maggio per via dell’emergenza coronavirus che sta interessando il Nord-Italia.

In un primo momento il derby d’Italia si sarebbe dovuto svolgere a porte chiuse ma nella mattina di oggi la FIGC ha disposto il rinvio di tutte le partite che si sarebbero giocate in regioni del centro-Nord.

Quindi rinviate anche Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal.

Oltre a Lazio-Bologna già giocata si giocheranno solamente Napoli-Torino,

Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta e Sampdoria-Verona.