Lazio, ecco le parole di Simone Inzaghi dopo il match vinto contro l’Inter

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, al termine del big match vinto in casa in rimonta contro l’Inter di Antonio Conte per 2-1, ha parlato ai microfoni di Sky rispondendo alla domande di Fabio Caressa e degli altri ex giocatori e giornalisti presenti nella trasmissione “Sky Calcio Club”

In merito alla domanda relativa alla condizione della squadra e all’analisi del match, l’allenatore della Lazio ha dichiarato: “Penso che stiamo tenendo un grandissimo ritmo, abbiamo fatto una grandissima partita, meritando di vincere anche se potevamo evitare di prendere qualche ripartenza alla fine del primo tempo ma comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi e ho detto loro che se avessimo continuato così potevamo vincerla”

Per ciò che concerne la possibilità di essere meno liberi mentalmente ora che i ‘biancocelesti’ sono immischiati pienamente nella lotta scudetto, Inzaghi ha affermato: “Si penso che guardando la classifica sia normale, sappiamo il percorso che abbiamo fatto, sono stati quattro anni di grande lavoro e dobbiamo crederci, tenendo in conto che ogni Domenica la Serie A riserva tante sorprese”.

Il tecnico della Lazio ha anche voluto fare i complimenti alla propria difesa e a Milinkovic Savic: “I ragazzi nella fase difensiva hanno fatto benissimo, Lukaku e Martinez hanno messo in difficoltà molte squadre e abbiamo limitato due attaccanti che stasera hanno avuto maggiore difficoltà (…) Sergej è un giocatore a cui chiedo tantissima quantità oltre alla qualità, lui è un ragazzo volenteroso e ci sono partite in cui nonostante non abbia segnato è sempre importante per la nostra squadra”.