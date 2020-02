Lazio, il punto sulla formazione anti-Bologna

Sabato andrà in scena allo stadio Olimpico Lazio-Bologna e Simone Inzaghi dispone di due allenamenti per decidere le mosse anti rossoblù.

Certa l’assenza di Acerbi e Lulic alle quali potrebbero aggiungersi anche Marusic e Jony i quali nella giornata di ieri, si sono recati presso la clinica Paideia per accertamenti.

Il montenegrino ha riportato un affaticamento muscolare dopo la trasferta di Genova mentre Jony ha subito una botta in allenamento martedi’ che gli ha precluso di essere presente in quello di ieri.

Inzaghi, se non dovessero farcela nè Jony e nè Marusic, avrebbe non pochi problemi per quanto riguarda la fascia sinistra gia orfana del capitano Senad Lulic.

In caso di forfait dei due calciatori la soluzione più logica risponde al nome di Jordan Lukaku. Il belga è tornato in gruppo da metà gennaio dopo il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio operato l’anno scorso.

Lukaku però non scende in campo dal 24 Novembre scorso durante la trasferta vittoriosa di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Un’altra soluzione sarebbe quella di adattare Patric sulla fascia sinistra, lo spagnolo ha già giocato in carriera in quella posizione quindi potrebbe rivelarsi un’opzione affidabile.

Per quanto riguarda la difesa Vavro viaggia verso la conferma al posto di Acerbi mentre sicuro del posto Radu sul centro-sinistra.

Ballottaggio a tre aperto per il centro-destra tra Luiz Felipe–Bastos-Patric.

Il centrocampo non è in discussione con il trio Leiva-Luis Alberto-Milinkovic pronto a dare forza e qualità a tutta la squadra.

In attacco Immobile scongiura il pericolo febbre e guiderà l’attacco, da capire il suo partner infatti è pronto l’ennesimo ballottaggio tra Correa e Caicedo.

Mancano due sedute di allenamento, Inzaghi dovrà trovare le misure anti-Bologna sperando di non dover fare troppo i conti con l’infermeria.