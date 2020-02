Lazio,Acerbi si ferma: out contro il Bologna

La Lazio continua a vincere, la ”banda Inzaghi” non vuole proprio arrestare la proprio corsa ma per Simone Inzaghi non ci sono notizie incoraggianti dall’infermeria.

Dopo il rientro da Genova la squdra biancoceleste deve far fronte con le condizioni di Francesco Acerbi. Il difens

ore non si allena da alcuni giorni a causa di un fastidio al polpaccio che gli ha costretto ad alzare bandiera bianca nel riscaldamento pre-partita a Genova. Le sue condizioni andranno monitorate con attenzione attraverso degli esami strumentali che chiariranno attentamente la situazione. Sicuramente non ci sarà per l’ìmpegno casalingo contro il Bologna, da valutare un recupero per la sfida del 7 Marzo a Bergamo contro l’Atalanta.

CONFERMA VAVRO?

Contro il Bologna Simone Inzaghi dovrà sciogliere alcuni nodi legati alla scelta dei difensori che andranno a comporre la linea a tre davanti a Strakosha.

Vavro è in pole per sostituire Acerbi vista la sua buona prova contro il Genova, l’alternativa risponderebbe al rientrante dalla squalifica Luiz Felipe.

Potrebbero anche giocare entrambi dal primo minuto con il brasiliano che andrebbe ad occupare il centro-destra con lo slovacco al centro.

Scelte da ultimare nei restanti allenamenti, ballottagi da sciogliere per permettere ad una Lazio di continuare a volare e sognare.