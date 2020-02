Dopo i problemi riscontrati con quello che è stato il Coronavirus, è arrivato il momento per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini di concentrarsi sulla partita allo stadio Via del Mare contro il Lecce. Una partita apertissima dove entrambe le squadre non vogliono perdere punti per strada: i nerazzurri per consolidare il loro quarto posto (in piena zona UEFA Champions League); i pugliesi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sulla carta è favorita la Dea, anche se la palla è rotonda e può accadere di tutto. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia.

LECCE-ATALANTA: OGGI SEDUTA POMERIDIANA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA – “Dopo la sosta forzata e il rinvio della gara con il Sassuolo, i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti domani con una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia“. Questo è stato il comunicato della società bergamasca attraverso il suo sito ufficiale. Oggi l’Atalanta svolgerà senza problemi il suo programma di allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia nonostante i problemi riguardanti il Coronavirus: la squadra è praticamente al completo (compreso anche Djimsiti che contro il Valencia aveva riscontrato un problema). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.