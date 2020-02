LECCE-ATALANTA BIGLIETTI: PARTITA APERTA IN CAMPO E SUGLI SPALTI (PIU’ O MENO) – Il Coronavirus sta creando un vero e proprio caos in Italia, anche per quanto concerne il contesto sportivo e calcistico. Al Nord (Lombardia, Piemonte e Veneto in primis) si è attuata una sospensione di tutte le manifestazioni riguardanti il mondo dello sport, ma nel centro-sud non si sono ancora riscontrati casi così statisticamente alti a livello di contagi. C’è la necessità di andare avanti e in casa Atalanta si sta pensando alla sfida contro il Lecce che si terrà allo stadio Via del Mare. Una partita aperta non solo in campo ma anche sugli spalti: infatti, per il momento, i match che non si disputeranno nelle regioni citate prima, potranno essere tranquillamente seguite dai tifosi sugli spalti. Nonostante ciò, se per i sostenitori leccesi non c’è nessun problema, saranno presenti anche i tifosi dell’Atalanta? Oppure per evitare contagi verrà negata la trasferta? Analizziamo la situazione.

LECCE-ATALANTA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

PARTITA A PORTE APERTE, MA PER I TIFOSI DELL’ATALANTA? – I vertici del calcio italiano hanno esplicitamente dichiarato che la partita tra Lecce e Atalanta si disputerà completamente a porte aperte, ma per i tifosi della Dea sembra ancora tutto in discussione. Molte fonti tendono a confermare l’ipotesi che la trasferta venga annullata per precauzioni, e il fatto di vedere sul sito di Vivaticket che i biglietti per il settore ospiti non sono più disponibili fa capire qualcosa. Staremo a vedere nei prossimi giorni.