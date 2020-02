Ripetersi per risultare determinante nella stagione atalantina e raggiungere la UEFA Champions League: è questo l’obbiettivo dell’esterno destro dell’Atalanta Hans Hateboer. Giocatore che contro il Valencia in casa ha disputato una delle più belle partite da quando indossa la maglia nerazzurra. Domenica gli orobici faranno visita al Lecce allo stadio Via del Mare, e la voglia di centrare la terza vittoria consecutiva (dopo i successi contro Fiorentina e Roma) è tanta per consolidare il quarto posto in classifica. Occasione per il numero 33 orobico di fare un bel bis in campo e trascinare i ragazzi alla vittoria.

L’ATALANTA HA BISOGNO DI HANS: SULLA DESTRA CONFERMATO – La partita disputata con il Valencia in quel di San Siro ha fatto guadagnare la palma del migliore in campo all’olandese: doppietta decisiva e buona prestazione sulla destra. Dati che hanno scaturito al mister grugliaschese la classica soddisfazione: a testimoniare il fatto che Hans sia in veramente in forma. L’emergenza Coronavirus ha rinviato il match contro il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo, ma ciò non ferma l’intenzione di un “bis” questa domenica. La prossima sfida è Lecce-Atalanta e Hateboer dovrà dimostrare continuità sulla fascia destra, sfruttando al meglio le sue grandi capacità tecnico tattiche. Staremo a vedere se Hans si ripeterà.