Attraverso il canale Youtube dell’Atalanta Bergamasca Calcio, il centrocampista Marten De Roon ha rilasciato qualche dichiarazione: tra il match che si disputerà contro il Lecce questa domenica e la concentrazione mentale che accompagnerà gli uomini di Gian Piero Gasperini fino alla partita di ritorno con il Valencia per quanto concerne gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco le parole del numero 15 atalantini.

LE DICHIARAZIONI DEL CENTROCAMPISTA MARTEN DE ROON

LA CARICA DI MARTEN DE ROON PRE LECCE-ATALANTA – “Ci siamo allenati subito domenica, un giorno libero, e poi ancora allenamento: ora abbiamo tanta voglia di giocare. Contro il Lecce vogliamo continuare la nostra striscia di successi consecutivi: siamo arrivati a tre e non ci vogliamo fermare. Lecce? E’ una squadra che gioca bene anche contro le grandi, anche perché quando sono venuti da noi hanno tentato di proporre gioco: per noi è una sorta di vantaggio visto che gli spazi in campo si allargheranno. Sarà una grande partita e dobbiamo prepararci a questa battaglia. All’andata avevamo giocato bene nella ripresa, anche se all’inizio avevano provato a passare in vantaggio: ci serve una vittoria per consolidare il nostro quarto posto. Valencia? Dobbiamo pensare partita per partita. Certo, siamo usciti bene contro di loro, ma è necessario essere concentrati a livello mentale”.