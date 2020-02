Lecce-Atalanta, parla il doppio ex Simone Tiribocchi

Simone Tiribocchi, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida di domenica pomeriggio fra i salentini e la Dea. Ecco cosa ha dichiarato:«Sarà sicuramente una bella partita da guardare, poichè entrambe sono abituate a fare il proprio gioco. Nel 3-1 dell’andata, l’Atalanta impedì al Lecce di giocare marcando a uomo sulla loro costruzione bassa, di fatto soffocandone l’uscita. Forse, questa volta, Liverani proverà a giocare diversamente. Penso che i duelli individuali saranno decisivi: ogni volta che vedo Ilicic e Gomez mi emoziono. Ma anche Lapadula, lanciato negli spazi, può far male. Come ogni partita, però, a fare la differenza saranno gli esterni: tra Hateboer, Castagne e Gosens non saprei proprio chi scegliere». L’attaccante romano poi focalizza l’attenzione sul campionato dei giallorossi:« E’ una squadra che ha fatto il doppio salto e non era facile imporsi. Hanno giocatori con grande voglia di riscatto come Lapadula, e altri che vogliono mettersi in mostra in A dopo anni di gavetta come Mancosu. A gennaio poi ha fatto innesti di qualità, e i risultati si sono visti subito. Credo che il Lecce riuscirà a giocarsi la salvezza sino all’ultimo, anche se ci sarà da soffrire». Infine, riguardo ai suoi trascorsi con le due maglie:« Ho fatto la A e la B e ho vinto campionati con entrambe. A Lecce ho segnato di più, ma a Bergamo mi sono sentito davvero calciatore. Sono affezionato ad entrambe le città».