LECCE-ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta per il consolidamento del quarto posto in classifica; il Lecce per allontanarsi dalla zona retrocessioni. Basta questo per far capire l’importanza di questa partita per entrambe le squadre. Dopo la pausa per il Coronavirus i nerazzurri ritornano a giocare e sono intenzionati a dare continuità ai loro risultati visto che hanno vinto tre partite di fila (tra campionato e Champions League). Ora andiamo ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni di Lecce-Atalanta: appuntamento che si terrà alle 15:00 allo stadio Via del Mare.

LECCE-ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Il Lecce scenderà in campo con 4-3-2-1 collaudato e pronto garantire sostegno al trio offensivo composto da Mancosu, Barak (sulla trequarti) e l’ex milanista Lapadula (come centravanti). Petriccione, Majer e Deiola avranno il compito di tenere compatto il centrocampo pugliese. Chiavi della difesa a Rossettini. Per quanto riguarda invece l’Atalanta classico 3-4-1-2 con il trio formato da Zapata, Ilicic e Gomez completamente disponibili. Sulla retroguardia potrebbe essere schierato Castagne visto che Toloi non è disponibile (e Djimsiti è in forte dubbio).

LECCE-ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Majer, Deiola; Mancosu, Barak; Lapadula.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Castagne, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata.