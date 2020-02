Lecce-Atalanta streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match di domenica

potrebbe interessarti anche Lecce-Atalanta, Marten De Roon: “Lecce squadra tosta, ma vogliamo il quarto posto” LECCE-ATALANTA STREAMING: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – Dopo la pausa imposta per l’emergenza sul Coronavirus, l’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida contro il Lecce allo stadio Via del Mare (dopo ben otto anni di paziente attesa). Una partita apertissima nella quale entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per raggiungere i loro obbiettivi stagionali: i bergamaschi per consolidare il loro piazzamento in UEFA Champions League (essi sono quarti in classifica); i pugliesi per avvicinarsi alla salvezza cercando di rimanere sempre lontano dalla zona retrocessione. Ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo dove vedere Lecce-Atalanta. potrebbe interessarti anche Lecce-Atalanta, tifosi nerazzurri presenti al Via del Mare

LECCE-ATALANTA STREAMING DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI DOMENICA

Il match tra Lecce-Atalanta in programma alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta a partire dalle 14:30. E poi alle 17:00 ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.