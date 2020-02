Da un blocco totale alla riapertura totale dell’impianto, Lecce-Atalanta si giocherà regolarmente domenica allo stadio Via del Mare. Una partita aperta non solo in campo, ma anche sugli spalti: compresi anche i tifosi nerazzurri. Sembrava scontato il blocco visti i contagi del Coronavirus in Lombardia, ma sorprendentemente la situazione si è completamente ribaltata: i bergamaschi saranno liberi di andare in Puglia. Contesto che da anche delle speranze per quanto concerne il proseguimento del campionato, ma per argomenti così delicati meglio attendere più avanti. Il popolo atalantino è pronto a ritornare più forte di prima: con l’obbiettivo di spingere i ragazzi di Gian Piero Gasperini verso la vittoria.

A LECCE INVASIONE ATALANTINA: PICCOLO SPIRAGLIO PER RIAVERE LE “PORTE APERTE” ANCHE CONTRO LA LAZIO? – Ieri pomeriggio è arrivata la notizia che la trasferta nerazzurra di Lecce-Atalanta si effettuerà senza particolari problemi: ovviamente invitando tutti a mantenere particolare attenzione visto quello che sta accadendo negli ultimi giorni. Domenica si assisterà al ritorno dell’invasione nerazzurra allo stadio Via del Mare dopo otto anni di paziente attesa: storicamente è un match abbastanza importante e guardando la classifica vale doppio da entrambe le parti. Nei prossimi giorni vedremo al dettaglio quanti sostenitori saranno presenti a Lecce per trascinare l’Atalanta ad un colpo esterno decisivo.