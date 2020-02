I nerazzurri sono intenzionati a raggiungere la terza vittoria consecutiva (dopo i successi con Fiorentina e Roma), e il prossimo turno vede l’Atalanta impegnata allo stadio Via del Mare contro il Lecce. Una partita apertissima visto che entrambe le squadre non sono intenzionate a vincere per evitare di perdere i propri obbiettivi stagionali: UEFA Champions League per la Dea; salvezza per i pugliesi. Tra i tanti pronti c’è anche il centravanti Duvan Zapata: alla ricerca dell’esplosione definitiva dopo l’inizio di un girone di ritorno altalenante (in parte), ma comunque ottimista.

STATISTICAMENTE DUE RETI IN MENO RISPETTO ALL’ANDATA: ORA SERVE L’ESPLOSIONE DEFINITIVA DI ZAPATA – Paragonando le prime cinque giornate dei due gironi, Duvan Zapata ha realizzato due goal in meno nonostante le presenze siano state completamente le stesse. Risultato sicuramente non da buttare, ma ora serve l’esplosione definitiva da parte del numero 91 atalantino. Il suo percorso post infortunio è stato altalenante anche se allo stesso tempo c’è stata una crescita (almeno nella fase di costruzione): dettata anche da una forma che non è proprio al 100%. Nonostante ciò l’ottimismo nel rivedere il colombiano al pieno della sue potenzialità, e la partita contro il Lecce di domenica potrebbe essere l’occasione giusta per un ritorno Duvan-stante sotto tutti i punti.