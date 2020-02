Lewandowski, numeri da Pallone d’Oro: 39 reti stagionali per il polacco

Ne Messi, ne Cristiano Ronaldo. Il giocatore più prolifico nei maggiori club europei, è Robert Lewandowski. Non un nome nuovo. Il polacco che fece quattro reti al Real Madrid in semifinale di Champions League, ha meravigliato anche ieri nell’Europa che conta. A farne le spese il Chelsea di Lampard, letteralmente annichilito dalla prestazione dell’attaccante del Bayern Monaco.

I bavaresi hanno vinto l’ottavo di finale d’andata di Champions per 3-0 a Stamford Bridge. Lewa si è preso la scena fornendo due assist vincenti a Gnabry per poi timbrare la rete del 3-0. La numero 39 in 33 gare stagionali. Capocannoniere sia in Champions che in Bundesliga, Lewandowski si candida seriamente al prossimo Pallone d’Oro. Competizione in cui il classe 1988 è stato spesso ignorato.

Laureato e dotato di un senso del gol unico

Laureato in Scienze Motorie, il 9 bavarese è un’attaccante preparatissimo sia fisicamente che mentalmente. Un po’ Van Basten e un po’ Ibra, il bomber del Bayern sta impressionando sempre di più in questa stagione, non solo in zona gol ma anche in quella assist. Le due perle servite a Gnabry ieri sera lo dimostrano. Visione di gioco da regista e senso del gol, potrebbero risultare decisive per i tedeschi, che sognano la vittoria in Europa. Champions che manca dal 2012, dove in finale affrontarono il Borussia Dortmund in cui militava proprio il dottor Lewandowski. Uomo simbolo di questo Bayern a trazione anteriore.