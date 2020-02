Sono cinque le vittorie consecutive del Palermo di Pergolizzi. I rosanero vogliono chiudere al più presto la pratica Serie D girone I, così da poter tornare nel professionismo. La vittoria di domenica scorsa per 2-0 sul Biancavilla, dimostra come i palermitani siano in palla in questo momento decisivo della stagione. La capolista ha tenuto inviolata la propria porta nella scorsa giornata. Un dato significativo, dopo le due reti subite nella gara precedente con la Cittanovese.

La prossima sfida per il Palermo, non sembra proibitiva sulla carta, ma il Licata non va assolutamente preso sottogamba. Settimo in classifica e con un’alta probabilità di qualificarsi al play-off, il Licata è una squadra imprevedibile. Capace di segnare tanto ma anche di subire molto. Le ultime due giornate sono un’esempio di quanto appena affermato: dopo il 5-1 rifilato al Corigliano (tripletta di Cannavo), è arrivata la pesante sconfitta per 4-0 contro il Savoia secondo in classifica. Una batosta che vorrà essere dimenticata, magari disputando una prestazione super con la capolista Palermo. Calcio d’inizio ore 14:30, domenica 23 febbraio.

Licata-Palermo streaming e diretta tv, dove vedere Serie D domenica 23 febbraio

Il match di Serie D girone I, Licata-Palermo, in programma domenica 23 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma tv online che detiene i diritti del match. Eleven Sports mette a disposizione due abbonamenti: mensile a 4,99€, annuale a 49,99€. Buona visione!