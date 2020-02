Liverpool, Mbappe arriva grazie alla cessione di Van Dijk alla Juve?

Potrebbe esserci un’intreccio di mercato tra Liverpool e Juventus dietro le voci di mercato che stanno circolando sui giornali nelle ultime ore. In Italia e in Inghilterra non si fa altro che parlare del possibile approdo di Virgil Van Dijk alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero disposti a tutto pur di prendere il fortissimo difensore centrale olandese, in forza al Liverpool. I Reds vorrebbero proporre un ricco rinnovo di contratto a Van Dijk, secondo al Pallone d’Oro 2019 e considerato il miglior difensore del mondo. Ciò potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, ma qualora fossero vere le voci che circolano, ovvero che la Juventus offrirà alla società inglese ben 150 milioni di euro pur di assicurarsi l’ex Southampton, il Liverpool potrebbe cedere così da poter puntare con decisione al grande colpo: Kylian Mbappe.

Klopp stregato da Mbappe, ma il Real è in pole

Com’è noto da diversi mesi, il Liverpool sogna Kylian Mbappe. Il francese ha letteralmente stregato Jurgen Klopp, così come il Real Madrid di Zidane. Il prezzo del cartellino potrebbe ammontare a 250 milioni di euro, ma con la cessione di Van Dijk alla Juventus, tutto diventerebbe più facile da realizzare per i Reds. L’intreccio di mercato può complicarsi se il Madrid di Perez piazzerà per primo un’offerta irrinunciabile al PSG. Club con il quale Mbappe è in rotta.