Liverpool-Shrewsbury. Alle ore 20.45 ad ‘Anfiel’ il Liverpool di Jurgen Klopp ospita lo Shrewsbury, formazione di League One, il match è valido per il Replay dei 16.esimi di finale di Fa Cup. ‘Reds’ costretti al Replay dopo che erano davanti per 0-2 in trasferta grazie alle reti al 15′ di Jones e all’autogol al 46′ di Love ma poi una doppietta di Cummings tra il 65′ e il 75′ ha mandato lo Shrewsbury a questo Replay. Nel turno precedente gli uomini di Kloop hanno superato l’Everton ad ‘Anfield’ per 1-0, mentre gli ospiti hanno eliminato il Bradford ai 128.esimi (1-o dopo il Replay), il Mansfield (2-0) ai 64.esimi e ai 32.esimi il Bristol City (1-0 al Replay dopo l’1-1 del primo match). Per quanto riguarda la situazione dei rispettivi campionati, il Liverpool sta dominando la Premier con ben 22 punti di vantaggio sul City, secondo; mentre gli ospiti in League One occupano la 16.a posizione con 34 punti all’attivo. Kloop per questo Replay avrebbe pensato di lasciar spazio all’ Under 23 del Liverpool, come è già accaduto nei quarti di finale della Carabao Cup quando i ‘reds’ erano impegnati al Mondiale per Club e contro l’Aston Villa scese in campo proprio l’Under 23. Questa scelta del club inglese è motivata dal fatto che il Replay è stato programmato nella settimana di riposo per il Liverpool, infatti la Premier League nei primi due weekend del mese di febbraio suddivise la giornata di campionato (5 gare nel weekend del 9 e 10 febbraio e le restanti 5 nel weekend successivo). La vincente di Liverpool-Shrewsbury affronterà nel prossimo turno il Chelsea.

Liverpool-Shrewsbury, come seguire il match in tv e streaming

Liverpool-Shrewsbury, info diretta tv e streaming. Questo Replay di Fa Cup sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.