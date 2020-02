Lucio torna sul flop alla Juventus: “Scelta sbagliata”

Nell’Inter ha vinto tutto quello che c’era da vincere. I tifosi nerazzurri se lo ricordano per le sue grandi sgroppate e chiusure difensive impeccabili. Stiamo parlando di Lucio, difensore centrale brasiliano che con l’Inter di Mourinho, riuscì ad alzare la Champions League 2010. Stagione poi caratterizzata dal famoso triplete nerazzurri. Ricordi indelebili per tutti i tifosi del club milanese. Lucio era all’epoca uno dei centrali difensivi più forti al mondo. Nell’Inter faceva coppia con Samuel, il quale spesso teneva a bada le spesso “esagerate” sgroppate in avanti del brasiliano, il quale ha lasciato più volte la difesa sguarnita. Generando così dei pericolosi contropiedi una volta persa palla.

Samuel però non riuscì a far ragionare il suo compagno di squadra riguardo la pessima scelta che Lucio adottò nel 2012. Quando il calciatore decise di lasciare l’Inter per approdare agli odiati rivali della Juventus. Un qualcosa di inaccettabile per la tifoseria nerazzurra. Ora a distanza di tempo, il giocatore parla di quel suo discutibile trasferimento durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Il mio trasferimento all’Inter? Fu un errore. Nel 2012 era cambiato tutto. Stramaccioni mi diceva di restare, ma non era ciò che voleva. Branca infatti mi chiamava di continuo, invitandomi a trovare una nuova squadra. Dopo tutto quello che avevo dato per l’Inter, la situazione non era semplice. Contratti forti non arrivavano e nell’ultimo giorno di mercato, non avevo opzioni. Il mio manager mi disse di andare alla Juve. Ma fu una decisione sbagliata”.

Quell’errore clamoroso durante la preparazione estiva…

In bianconero, Lucio non ha lasciato il segno. Solo una presenza in campionato e tanti infortuni. In molti se lo ricordano per un errore clamoroso durante una sfida di preparazione estiva, contro una squadra di dilettanti. Meglio ricordarlo in nerazzurro.