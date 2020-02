Ludogorets-Inter probabili formazioni: Conte concede riposo a Lukaku?

LUDOGORETS-INTER PROBABILI FORMAZIONI – VERSO IL MATCH

L’Inter di Conte è chiamata a rialzare la testa dopo la doppia sconfitta (in Coppa Italia e poi in campionato) contro Napoli e Lazio. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Ludogorets e lo sfiderà giovedì 20 Febbraio alle ore 18:55. Il match tra la squadra bulgara e l’Inter andrà in scena nella città di Razgrad, al Ludogorets Arena. Sarà la prima partita della stagione dei nerazzurri in Europa League, match valevole per l’andata dei Sedicesimi di finale (il ritorno sarà il 27 Febbraio a San Siro). Cominciare bene il percorso nella nuova competizione europea (dopo l’uscita dei nerazzurri dalla massima competizione europea) sarà fondamentale per il proseguo della stagione. Un’Inter impegnata su tre fronti e che proverà a portare a casa almeno uno dei tre trofei. Il Ludogorets, primo per distacco nel campionato bulgaro (Prima Lega), non sarà comunque un avversario da sottovalutare per l’Inter. La trasferta sarà faticosa per la squadra di Conte: l’orario del match è stato deciso anche per questo. La squadra nerazzurra non riuscirà a tornare in serata a Milano perché l’aeroporto più vicino dista diverse ore di autobus dallo stadio dove avrà luogo la partita, così Conte e i suoi ragazzi passeranno la notte in Bulgaria per poi tornare il giorno dopo. Anche l’aspetto della partita fuori casa non è da sottovalutare: i bulgari potranno contare sull’affetto e il supporto dei propri tifosi che popoleranno in massa il Ludogorets Arena.

LUDOGORETS-INTER PROBABILI FORMAZIONI – TURNOVER PER CONTE?

Il dilemma più grande in vista della prossima partita che affronterà l’Inter è: turnover sì o turnover no? Antonio Conte ci ha abituati ad un gruppo di calciatori ben determinato, di cui alcuni di essi risultano imprescindibili per l’allenatore salentino e per il gioco che vuole fare esprimere alla propria squadra. Quando si ipotizzava un turnover pesante in passato, Conte ha sempre sorpreso tutti affidandosi per gran parte della squadra ai “titolarissimi” (solo con qualche rotazione negli uomini in campo). Il Ludogorets non è un avversario da sottovalutare ma ciò non toglie che diverse delle riserve dell’Inter potrebbero battere senza troppe difficoltà la squadra avversaria. Conte dovrà quindi vedere lungo: concedere riposo a chi è stato più utilizzato nelle partite ravvicinate di campionato e Coppa Italia, così da avere giocatori più pronti fisicamente per le sfide con Sampdoria e Juventus, oppure provare a dare una forte scossa già nella gara di andata schierando l’artiglieria pesante, così da aggiudicarsi una vittoria (magari con un risultato largo) e potersi “permettere” di fare un turnover totale nella sfida di ritorno a San Siro (partita che precederà il big match contro la Juventus)?

LUDOGORETS-INTER PROBABILI FORMAZIONI – LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI

Del Ludogorets si sa ben poco. L’allenatore della squadra bulgara è stato cambiato nel corso della stagione, adesso è il ceco Pavel Vrba. Il classico modulo con cui scende in campo la squadra padrona di casa è il 4-2-3-1, possibile però che adottino un sistema di gioco più difensivo contro il 3-5-2 contiano. In porta Iliev, la difesa a 4 composta da Cicinho, Forster, Terziev e Nedyalkov. Dyakov e Anicet dovrebbero guidare il centrocampo (è stato utilizzato anche Badji in quel ruolo, potrebbe quindi insidiare uno dei due) . Sulla trequarti ci saranno Lukoki, Marcelinho e Wanderson. La punta centrale sarà Keseru.

L’Inter di Conte confermerà il 3-5-2 come modulo base. In porta Padelli. La linea di difesa a tre sarà composta da Bastoni, D’Ambrosio e uno tra Ranocchia e de Vrij. Sugli esterni probabile l’utilizzo di Moses e il ritorno tra i titolari di Biraghi. A centrocampo Borja Valero insidia Brozovic nel ruolo di regista, mentre le mezzali saranno Vecino e uno tra Barella ed Eriksen. In attacco Lautaro Martinez certo della maglia da titolare, al suo fianco dovrebbe agire Sanchez (in tal caso, Conte concederebbe un turno di riposo a Lukaku).

LUDOGORETS-INTER PROBABILI FORMAZIONI

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Forster/Grigore, Terziev, Nedyalkov; Dyakov/Badji, Anicet; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru.

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia/de Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Borja Valero/Brozovic, Eriksen/Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez/Lukaku.