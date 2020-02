Maldini-Milan, è già finita? Divergenze con Gazidis per il dt rossonero

Il momento buono – anche se non esaltante – del Milan, potrebbe coincidere con l’addio definitivo di una bandiera che ha fatto la storia del club: Paolo Maldini. L’ex difensore rossonero ha accettato con entusiasmo il ruolo da direttore tecnico propostogli in estate dalla società milanese. Peccato però che i risultati in campo non sono stati come l’ex capitano si aspettava. Il motivo scatenante del probabile addio di Maldini, non combacia però con il rendimento della squadra in campo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, alla base dell’addio ci sarebbero delle importanti divergenze di vedute tra Maldini e l’amministratore delegato del club: Ivan Gazidis.

Rangnick il motivo scatenante delle divergenze Maldini-Gazidis?

Alla base di tutto ci sarebbero le scelte riguardanti la panchina rossonera. Maldini e Boban vorrebbero confermare Pioli (oppure virare su Allegri), mentre Gazidis è determinato a portare al Milan il tedesco Rangnick. Non visto di buon occhio sia da Maldini che da Boban. Qualora la società dovesse virare verso l’ex Schalke 04, l’addio di Maldini – e forse anche di Boban – sarebbero imminenti. Oltre al tecnico, i due sarebbero in disaccordo anche sul piano calciatori. Maldini vuole puntare su giocatori d’esperienza per rilanciare il Milan, Gazidis l’esatto contrario. Questi ultimi mesi, potranno essere gli ultimi per Maldini in rossonero.