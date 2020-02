Manchester City su Pochettino: l’argentino sostituirà Guardiola?

Il Manchester City pensa già a chi affidare il timone della squadra, qualora Guardiola lasci il club a fine stagione. La ferita aperta lasciata dalla stangata UEFA per via della questione Fair Play Finanziario, fa ancora male, ma la società inglese vuole alzare la testa e guardare avanti. La permanenza di Pep sulla panchina degli Sky Blues non è scontata. Juventus e Bayern Monaco stanno pressando con decisione il tecnico catalano, indeciso se rimanere a Manchester anche senza Europa per i prossimi due anni.

La situazione non è semplice. Guardiola ha il contratto in scadenza nel 2021, le sirene italiane e tedesche sono sempre più insistenti e Pep potrebbe decidere di andarsene. Secondo il The Sun, il City avrebbe già trovato il sostituto: Mauricio Pochettino.

Pochettino emana ricordi amari al City

Pochettino è stato l’artefice dell’eliminazione dalla Champions League del City, nella scorsa stagione. Quando il tecnico argentino era sulla panchina del Tottenham, riuscì a estromettere gli Sky Blues nei quarti di finale della competizione. Ora però la situazione potrebbe ribaltarsi. Pochettino è un’ottimo tecnico, capace e tatticamente preparato. Ciò avrebbe spinto la dirigenza a prenderlo in seria considerazione, qualora Pep decida di lasciare la guida dei campioni d’Inghilterra a fine stagione.