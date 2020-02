Marco Ballotta a SuperNews: “La Lazio è in un momento idilliaco”

Marco Ballotta, portiere da record; suoi infatti i primati di “giocatore più anziano ad aver disputato un incontro di Serie A” (44 anni e 38 giorni), “giocatore più anziano ad aver disputato un incontro di UEFA Champions League” (43 anni e 253 giorni) e “debuttante più anziano con la maglia dell’Inter”.

Ci ha concesso un’intervista nella quale abbiamo affrontato la speciale annata di Lazio e Parma e commentato il periodo sensazionale che sta vivendo Immobile, qualche pensiero anche al Derby, al prossimo recupero di campionato col Verona e anche sul mercato.

La classifica dei biancocelesti non lascia spazio a molte interpretazioni: secondo te quante chance ha la Lazio di vincere lo scudetto?

Le possibilità ci sono. La squadra gioca bene da molto tempo, conteranno comunque gli scontri diretti nei quali vedo una Juve superiore a livello di organico. Ci sono annate positive e la Lazio sta passando un momento idilliaco dove tutto funziona bene. A mio avviso devono continuare così senza pensare troppo allo scudetto.

A chi attribuisci i maggiori meriti di questo cammino della Lazio? Ti ha sorpreso o te lo aspettavi?

Un po’ mi ha sorpreso… il merito penso che sia soprattutto del trio Inzaghi, Lotito e Tare, nel senso che hanno lavorato bene, cambiando poco, dando continuità allo stesso organico e mantenendo giocatori importanti.

Visto l’andamento dell’anno scorso, molto altalenante tra prestazioni e risultati, quest’anno sono riusciti a dare continuità di rendimento, anche grazie a un Immobile straripante, diverso da come ci aveva sempre abituato. Quest’anno sta girando tutto bene, di conseguenza quando tutto gira bene non bisogna toccare niente e lasciare andare le cose.

Secondo te Immobile può puntare al record di gol in Serie A detenuto da Higuain?

Sì che può puntare, deve puntare, anche perché sta facendo minimo un gol a partita. Ne mancano ancora molte e numeri alla mano, in base alle statistiche di adesso, le possibilità ci sono tutte.

Quanta pressione ci sarà mercoledì nel recupero di campionato contro l’Hellas, visto che un’eventuale vittoria porterebbe i biancocelesti a -2 dalla Juve?

E’ una partita molto importante, non facile come si può pensare, il Verona sta giocano molto bene, ha messo in difficoltà molte squadre, per ultimo il Milan. Non sarà facile, è indubbio che le differenze ci siano però non va presa come una partita scontata. Dovranno giocare come sempre, determinati e con l’obbligo del risultato senza pensare che sia una partita facile. Con questo atteggiamento, finora, i risultati sono stati dalla loro parte.

La Lazio vista nel Derby sembrava una squadra stanca e in confusione, quella contro la Spal è stata invece tutta un’altra storia. Cosa è cambiato in sette giorni? O cosa non ha funzionato contro la Roma?

Semplicemente non ha funzionato una partita. Quest’anno ne ho viste veramente poche di partite giocate dalla Lazio in quella maniera, anche se la Roma ha disputato una partita encomiabile, pressando a tutto campo e mettendo i biancocelesti in difficoltà. Poi è andata bene che non abbiano perso ma ci sta nell’arco di un campionato sbagliare qualche partita. Nonostante tutto e non giocando come al solito sono riusciti a portare a casa un punto importante. Questi sono segnali positivi di una stagione che può andare in un certo modo.

Stagione ottima del Parma fino ad adesso, un settimo posto guadagnato soprattutto grazie ai match giocati in casa; quali saranno i maggiori pericoli per la Lazio?

Il Parma è una squadra che non molla mai e a volte anche essendo sotto riesce a recuperare, ottimizza e dietro rischia poco. La classifica parla chiaro, se il Parma è in quella posizione vuol dire che ha fatto sicuramente tanto di positivo. Bisogna stare attenti perché anche loro sono in un buon momento nel quale non hanno l’assillo della classifica. Partite come questa fanno la differenza, si vedrà se la Lazio continuerà su questo piano; è un ulteriore ostacolo che se superato può dare una spinta determinante.

Per concludere, un giudizio sul mercato di gennaio della Lazio? Avrebbe dovuto fare qualcosa in più visto il possibile obiettivo?

Hanno puntato su Giroud, purtroppo non è arrivato, sarebbe stato un giocatore importante. E’ indubbio che se devi fare qualcosa sul mercato quelli sono gli elementi giusti da portare a casa ma non è stato facile perché un’operazione del genere, all’ultimo minuto, il Chelsea non poteva permettersela senza un degno sostituto.