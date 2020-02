Martial-Inter: nerazzurri sul francese dello United, che continua a segnare

Il talento di Anthony Martial, sta finalmente sbocciando definitivamente. Arrivato al Manchester United nel 2015 dal Monaco, il transalpino classe 1995 ha sempre reso a fasi alterne con la maglia dei Red Devils. Le qualità sono indiscusse, ma la mentalità è ancora da affinare. In queste ultime giornate però, Martial sta dimostrando tutto il suo immenso valore con lo United, a suon di giocate e gol.

L’ultima rete realizzata al Watford, è la numero 10 per l’attaccante transalpino, oramai sempre più destinato alla convocazione a Euro 2020 da parte del CT della Francia, Deschamps. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, l’Inter sarebbe sulle tracce del bomber dello United.

Conte sogna Martial per il dopo Lautaro Martinez

Com’è noto, Antonio Conte è già alla ricerca dell’attaccante che dovrà sostituire Lautaro Martinez in futuro. Nei giorni scorsi si era parlato di Aubameyang, ma ora il nome di Martial sta prendendo quota. Il francese sta continuando a meravigliare nello United, per via dell’assenza in campo da parte di Marcus Rashford. Prima scelta di Solskjaer. Dunque, una volta recuperato Rashford, Martial non sarebbe più sicuro del posto, nonostante i gol. La compatibilità tra i due c’è, ma la presenza dell’inglese potrebbe essere ingombrante per l’ex Monaco dal punto di vista realizzativo.Conte vuole un’attaccante rapido e dall’alto tasso tecnico. Capace di segnare e creare gioco per i compagni. Martial è il profilo giusto. Ora starà allo United e al calciatore, decidere se intraprendere una trattativa in merito.