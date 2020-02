Mbappe, Sterling e De Bruyne: ecco come sarà il nuovo Real Madrid

Il Real Madrid è cambiato si diceva. Adesso le merengues non puntano più esclusivamente ai top players, ma ai futuri talenti. Questa tendenza merengue potrebbe essere solamente relativa alla passata campagna acquisti, dato che per la prossima estate, le merengues torneranno prepotentemente sul mercato. L’obiettivo è portare tre stelle in particolare: Kylian Mbappe, Raheem Sterling e Kevin De Bruyne.

Questi sono i tre nomi che Zidane ha riportato a Perez secondo gli ultimi rumors di mercato. Nomi altisonanti e che renderebbero il Madrid una squadra imbattibile. Galactica come un tempo.

Acquisti fattibili o solo fantamercato?

I tre nomi grossi sono realmente avvicinabili in questo momento? I due del Manchester City, Sterling e De Bruyne, sicuramente lo sono più della stella del PSG Kylian Mbappe. Il francese è valutato 250 milioni di euro. Una cifra che spaventerebbe chiunque, pure il Real Madrid. Il PSG inoltre, sta tentando in tutti i modi di trattenere l’ex Monaco a Parigi. Ma tutto dipenderà da come andranno le cose in Champions League quest’anno. Sterling e De Bruyne invece, potrebbero davvero lasciare il City per la questione Fair Play Finanziario, per via dell’esclusione dalle coppe europee del City. Estromissione che durerà due anni. Troppo per due calciatori come l’inglese e il belga. Fenomeni del calcio mondiale.A Madrid i tifosi sognano un super attacco formato da Hazard, Mbappe e Sterling. Magari con De Bruyne alle loro spalle. Così il Real tornerà davvero Galactico.