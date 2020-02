Mertens-Inter si farà, parola di Romelu Lukaku

Non vuole più fermarsi l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono galvanizzati dopo la convincente vittoria nel derby di Milano, vinto per 4-2 contro il Milan di Ibrahimovic. Il successo ha proiettato l’Inter al primo posto in classifica assieme alla Juventus e i sogni scudetto sono logicamente aumentati. La società di Suning pone già lo sguardo alla prossima stagione, dove l’obiettivo è quello di fare bene in Champions League. Il flop di quest’anno non dovrà più ripetersi e proprio per questo, l’Inter vuole circondarsi di calciatori esperti e tecnicamente eccelsi.

L’occhio è caduto su Dries Mertens del Napoli, giocatore in scadenza di contratto e che potrebbe arrivare a fine stagione a parametro zero. L’arrivo del belga rinforzerebbe notevolmente il reparto offensivo della squadra di Conte, già di per se dotata in avanti. La chiave per l’arrivo di Mertens pare essere la presenza in rosa del compagno di nazionale Romelu Lukaku.

Attacco esplosivo per la prossima stagione?

Secondo ciò che riporta il Corriere dello Sport, Lukaku avrebbe già contattato l’amico Mertens per convincerlo ad accettare le avances dell’Inter. I due sono molto amici e non vedono l’ora di giocare insieme nello stesso club. Il contratto che la società milanese proporrebbe all’attaccante belga, è un biennale a 5 milioni di euro a stagione. Niente male per un classe 1987 ma dal talento immenso.