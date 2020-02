Mertens-Monaco: i monegaschi tentano il belga per la prossima stagione

Mertens è tornato. A Napoli se ne sono accorti e pure Gennaro Gattuso, che ora può stropicciarsi gli occhi con le prodezze dell’attaccante belga. La meraviglia realizzata nell’ultimo incontro di campionato contro il Cagliari, va aggiunta alle sue innumerevoli perle con la maglia del Napoli. Che sia una delle ultime? Possibile. Mertens pare aver dato tutto con la maglia dei partenopei, avendo realizzato 120 gol in 6 anni e mezzo.

Cifra considerevole, dato che il belga è a un solo gol di distanza dal capocannoniere all time della squadra campana: Marek Hamsik. Il record sarà battuto prossimamente e come fece lo slovacco una volta ottenuto il prestigioso traguardo, Mertens lascerà Napoli per tentare fortuna altrove. Tale ipotesi è sempre più probabile per via del forte interessamento da parte del Monaco.

Il Corriere dello Sport riporta di un forte interessamento da parte dei monegaschi, i quali sono pronti a offrire 15 milioni in due anni all’attaccante.

De Laurentiis dovrà frugarsi in tasca se non vuole perdere “Ciro”

L’offerta del Monaco è allettante e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dovrà davvero frugarsi in tasca se non vorrà vedere Mertens con un’altra squadra la prossima stagione. Fino ad adesso, la proposta del Napoli ammonta a 9 milioni totali. Cifra decisamente inferiore da quella offerta dal Monaco.