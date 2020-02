Messi e il “romantico” ritorno ai Newell’s Boys: la squadra argentina ci prova

Il futuro di Lionel Messi non è ancora stato deciso. Il primo posto ritrovato in Liga, sembra aver calmato le acque in casa Barcellona, ma restano ancora in sospeso le frizioni che la pulga ha avuto con la dirigenza blaugrana – in primis con Abidal – nel post Valverde. Esonero non particolarmente digerito bene dal sei volte Pallone d’Oro. I suoi mal di pancia catalani, hanno spinto tanti top club europei a mettersi sulle tracce del fuoriclasse argentino. Pure l’Inter di Conte si è dimostrata interessata a Leo, dato il feeling dell’attaccante con i nerazzurri.

Ora però, spunta un’altra affascinante suggestione, proveniente dall’Argentina. La squadra che ha visto crescere Messi, il Newell’s Old Boys, potrebbe spuntarla e riabbracciare la pulga nel prossimo futuro. Messi ha giocato nel settore giovanile della squadra argentina, prima del suo arrivo al Barcellona. Secondo il vicepresidente del Newell’s Old Boys, Cristian D’Amico, il ritorno dipenderebbe soprattutto dal padre del fuoriclasse sud americano.

Ecco le dichiarazioni di D’Amico, rilasciate al quotidiano spagnolo AS:

“Da tifoso, voglio che Leo Messi torni a casa. È una cosa che ha dichiarato anche lui pubblicamente, perché ama molto questo club. Ciò però non è semplice visto ciò che Messi rappresenta, ma sarebbe il sogno di tutti gli argentini. Il suo ritorno dipende soprattutto da suo padre”.

Il contratto di Messi scadrà nel 2021 e ancora non è stato rinnovato. Niente è ancora da escludere, anche se date le prestazioni di Leo, il Barcellona gli offrirà sicuramente un ricco rinnovo di contratto molto presto.