Messi e quella clausola che fa sognare l’Inter. La Pulce in nerazzurro non è più fantascienza!

Dopo il grande derby di ieri sera, Inter-Milan, e della grande rimonta dell’Inter che al primo tempo perdeva 2 a 0 ma che poi ha vinto in un grande 4 a 2, si parla sempre più di un possibile arrivo del grande campione Leo Messi all’Inter.

Il Barcellona non se la passa bene ultimamente né in termini di risultati sul campo né all’interno della dirigenza tecnica oggetto di screzi e difficoltà di comunicazione. Ragione in più per la quale Messi potrebbe decidere di passare in casa neroazzurra. Joseph Maria Bartomeu, il presidente del Barcellona, ha dichiarato informazioni preziose sul contratto del bomber; afferma che Messi ha firmato fino al 2o21 ma può svincolarsi anche nel 2020.

Gli screzi tra Messi e il dirigente Eric Abidal fomentano la notizia di un possibile passaggio. L’argentino infatti non è contento dal calcio mercato in quanto desiderava il ritorno di Neymar al Barcellona. Inoltre si pensa che Messi sia la causa del malcontento dello spogliatoio e del licenziamento del coach Valverde. A sua difesa, Messi si difende con un post su Instagram dicendo che non gli piace fare queste cose ma pensa che tuti debbano prendersi le proprie responsabilità in base al ruolo e prendere le decisioni che competono. Inoltre scrive che lo stesso discorso vale per i giocatori che quando si parla di loro, si dovrebbero fare i nomi perché alla fine si viene coinvolti tutti in malomodo con cose che non sono vere.