Messi-Inter: i nerazzurri preparano un super ingaggio per l’argentino?

Nella prossima stagione potrebbe esserci in Serie A, l’eterna sfida Cristiano Ronaldo – Leo Messi. Impossibile? Stando alle ultime voce che trapelano dalla Spagna, sembrerebbe di no. Le tensioni nello spogliatoio del Barcellona sono sempre più accese e in caso di mancato raggiungimento di trofei da parte dei catalani, Leo Messi può lasciare la squadra blaugrana. Ciò che sembrava davvero non verificabile, può accadere. L’Inter di Conte pare essere la squadra in prima fila per assicurarsi il sei volte Pallone d’Oro.

A confermare tali voci è Ariedo Braida, ex direttore sportivo dei blaugrana, il quale ha rilasciato alla stampa dichiarazioni proprio ieri che lasciano ben sperare i tifosi nerazzurri. Ora però, l’Inter dovrà frugarsi in tasca e proporre un ingaggio altissimo alla pulga argentina.

50 milioni di euro all’anno per Leo + il sacrificio di un top player?

Suning è determinato a prendere il sei volte Pallone d’Oro per la prossima stagione, ma l’ingaggio dovrà essere in linea con la fama di Messi. Un ingaggio da 50 milioni di euro all’anno. Tale pazzia potrebbe costare cara all’Inter, dato che per garantire una tale somma annuale a Messi, la società nerazzurra sarebbe costretta a cedere un pezzo pregiato della propria rosa. Così da tenere i conti apposto. Anche se l’arrivo di Leo, garantisce introiti altissimi anche a livello di marketing. Al momento i tifosi nerazzurri sognano, ma un arrivo di Leo sarebbe senz’altro un qualcosa di clamoroso dato il legame speciale tra il classe 1987 e il Barcellona.