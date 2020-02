Messi: “Neymar si è pentito di andare al PSG, Lautaro incredibile”

Torna a parlare il Re. Torna a parlare Leo Messi. La stagione in corso, non è certamente tra le più brillanti per la pulga argentina ma niente è perduto. Il suo Barcellona è ancora in corsa per il doblete Liga-Champions League e l’argentino ha ancora tanta voglia di stupire. Durante un’intervista a Mundo Deportivo, Leo ha parlato di due calciatori che sono sulla bocca di tutti: Neymar e Lautaro Martinez.

Il primo ha lasciato il Barcellona tre anni fa, finendo nel PSG, ma senza convincere come in Catalogna. Il secondo è uno degli obiettivi del Barcellona per la prossima stagione. Ecco le dichiarazioni di Messi in merito ai due campioni di PSG e Inter:

“Lautaro è spettacolare, impressionante. Diventerà un gran calciatore e lo sta dimostrando. È bravo nell’uno contro uno. Segna molto e si muove bene in area. Ha qualità. È completo e ha molto in comune con Suárez. Luis potrebbe aiutarlo ad adattarsi qua”.

“Neymar? Mi piacerebbe molto che lui torni, è uno dei migliori a livello sportivo. Una persona allegra, sempre contenta e si divertiva anche fuori dal campo. Provammo a convincerlo a restare, normale che il suo modo di andarsene non sia piaciuto. Ha voglia di tornare e si è sempre dimostrato pentito”.