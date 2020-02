Milan: Gazidis rilascia dichiarazioni importanti in merito al futuro di Pioli

Mentre da un lato vi è un Milan che con i risultati sportivi positivi degli ultimi mesi sta cercando di inseguire fino alla fine un piazzamento in Champions League, dall’altro vi è una dirigenza che sta lavorando in maniera alacre per regalare ai tifosi rossoneri una squadra che possa competere e dare soddisfazioni a livello nazionale e internazionale.

Una delle figure dirigenziali più importanti dell’attuale Milan, Ivan Gazidis, ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” parlando del percorso che aspetta i rossoneri dal punto di vista della programmazione e rilasciando anche alcune dichiarazioni importanti per l’allenatore del futuro.

L’ex dirigente dell’Arsenal, nel corso dell’intervista, ha dichiarato di essere consapevole che il Milan è uno dei club più importanti al mondo ma che negli ultimi anni sta riscontrando non poche difficolta sia sul piano sportivo che sul piano economico e, in virtù del Fair Play Finanziario, bisogna stare molto attenti agli investimenti, in quanto la società rossonera non vorrà essere più esclusa dalle competizioni europee.

In merito alla questione allenatore, Gazidis ha dichiarato: “Se ho contattato Rangnick? Sono nel calcio da 26 anni, interagisco con centinaia di persone diverse tra cui almeno 20 allenatori in tutto il mondo. È normale. Ma nessuno ora nel Milan sta pensando a un nuovo allenatore. Pioli è arrivato in una situazione difficile. Il suo lavoro è stato di altissimo livello e ora stiamo iniziando a vedere questa squadra crescere, svilupparsi. Pioli resta in pole position anche per il futuro: la stagione è ancora aperta. È presto per parlarne adesso”.