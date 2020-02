Milan – Hellas Verona diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 2 Febbraio

Domenica di Serie A con la sfida delle 15 tra Milan – Hellas Verona con i rossoneri che vogliono continuare a vincere, veronesi vogliono strappare qualche punto.

Inizia la domenica di Serie A con la 22esima giornata di campionato che vedrà sfidarsi Milan – Hellas Verona in un match importante per entrambe le squadre che giocano per obiettivi diversi. E’ iniziato bene il 2020 per gli uomini di Pioli che, oltre lo 0 a 0 contro la Sampdoria, ha messo a segno 5 vittorie consecutive di cui 2 in Coppa Italia e 3 in campionato riprendendosi dopo l’inizio shock che vedeva i rossoneri quasi in zona retrocessione: Pioli, però, dovrà far a meno di Ibrahimovic per un attacco influenzale e, nel suo ormai collaudato 4-4-2, giocheranno Leao – Rebic. A centrocampo spazio a Calhanoglu e Kessiè centrali con Bonaventura e Castillejo esterni, dietro pochi dubbi con Musacchio che torna al posto di Kjaer. Al contrario, ottimo girone d’andata per i veronesi con il loro 3-4-2-1 che verrà riproposto anche a Milano con pochi cambi per Juric: nessun dubbio a centrocampo, con il quartetto tipo formato da Faraoni, Veloso, Amrabat e Lazovic confermatissimo, mentre in difesa il gol segnato da Dawidowicz contro il Lecce dovrebbe valergli la riconferma nell’undici titolare a discapito di Gunter. Unico dubbio in attacco con Di Carmine che dovrebbe agire da prima punta con Zaccagni e Borini alle sue spalle.

Il match tra Milan – Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali 202 ( Sky Sport SerieA) e 252 Sky Calcio 1 con la telecronaca di Maurizio Compagnoni col commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inoltre, Sky, per i possessori di un abbonamento mettono a disposizione la propria app ovvero SkyGo per seguire comodamente il match live in streaming. La partita, inoltre, sarà visibile su NowTV comprando l’abbonamento per vedere tutte le partite in programma nella giornata di oggi.