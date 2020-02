Milan-Juventus, le scelte arbitrali di Valeri fanno discutere: la dura reazione di Pistocchi su Twitter

Polemiche arbitrali post Milan-Juventus, il commento di Pistocchi. La semifinale di andata di Coppa Italia si è conclusa con il risultato di 1-1 con i rossoneri che sono andati in vantaggio con una rete di Rebic e sono stati raggiunti nei minuti di recupero dal rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Proprio l’assegnazione del penalty ai bianconeri ha fatto molto discutere e, in generale, l’arbitro Valeri è stato protagonista di varie scelte oggetto di critiche nel dopo partita. Il giornalista Maurizio Pistocchi, sempre molto attivo sui social, si è sfogato così su Twitter: “Valeri che ammonisce Ibrahimovic, Theo e Castillejo: in diffida, salteranno il ritorno allo Stadium, non vede un rigore su Cuadrado, ne concede uno per mani di Calabria che salta di testa ed è girato di spalle #NICCHIOUT”.

Sarri via dalla Juventus? Lo scoop di Pistocchi. L’allenatore toscano è finito nel mirino delle critiche dei tifosi bianconeri per le ultime prestazioni opache della squadra e le sconfitte nelle trasferte di Napoli e Verona. In tanti rimpiangono Allegri e si auspicano un cambio sulla panchina della Juventus. Ad avvalorare la tesi di un addio di Sarri a fine stagione c’è anche Pistocchi che si è sbilanciato così su Twitter: “Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione”. 💣Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione💣 pic.twitter.com/aqxSS9YwT9 potrebbe interessarti anche Arbitraggio scandaloso per Milan-Juve che finisce 1 a 1 in Coppa Italia — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 13, 2020