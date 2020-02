Moggi: “La Juventus dà fastidio perchè vince. Gli arbitri sono l’alibi di chi perde”

Le parole di Commisso contro gli arbitri, il commento di Moggi. Non si placano le polemiche in seguito all’intervista del presidente dei viola nel post partita di Juventus-Fiorentina dove ha accusato la classe arbitrale di aver favorito chiaramente i bianconeri. Nella giornata di ieri sono arrivate le risposte decise di Nicchi e Gravina, ma Commisso ha continuato a rincarare la dose. Intervistato da Radio Bianconera, l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi ha parlato così della vicenda: “Abbiamo mantenuto inalterata la distanza con l’Inter, avere tre punti di vantaggio va bene. Ho sentito le polemiche da parte del presidente della Fiorentina e la risposta di Nedved, addirittura mi hanno mandato su Whatsapp una mia foto con i capelli di Pavel… La Juventus quando vince dà fastidio, siccome vince dà una vita è una vita che dà fastidio. Il fatto che si mettano sempre in mezzo gli arbitri è tipico di chi perde”.

Nedved risponde a Commisso, Moggi lo difende. L’ex direttore generale della Juventus ai tempi di Calciopoli ha commentato così le parole della “furia ceca”: “Ha replicato in maniera educata, non ha offeso nessuno anche se Commisso era entrato a gamba tesa. Il presidente viola era arrabbiato per altri episodi, ma ieri non era la serata giusta per far traboccare il vaso. Poi c’è il VAR. Non c’è dubbio sul fatto che la Juventus abbia meritato i tre punti, poi può anche essere vero il fatto che la Fiorentina non meritasse un ko così netto”.