Pensa oramai alla prossima stagione in Serie B il Monza di Christian Brocchi. La compagine allenata dall’ex calciatore del Milan, si trova al primo posto solitario con 60 punti. Ben 17 lunghezze sopra il Renate, secondo in classifica. Il lavoro svolto da Brocchi è stato pregevole e il suo Monza conta uno score di 52 reti fatte e solo 17 subite. Una squadra praticamente quasi imbattibile in questo campionato di Serie C girone A, anche se domenica scorsa è arrivata la seconda sconfitta dopo quella di Siena. Questa volta il Monza è caduto in casa sotto i colpi della Juventus U23 per 2-1. Una sconfitta che non preoccupa, anche se è stata mal digerita dall’ambiente.

Sabato, il Monza se la vedrà con l’insidioso Arezzo di Daniele Di Donato, nono in classifica e che viene da cinque partire senza perdere. L’ultima gara vinta fuori casa contro la Pro Patria, ha rilanciato in zona play-off i toscani che ora sognano il ritorno in Serie B. Calcio d’inizio ore 17:30, sabato 22 febbraio.

Monza-Arezzo streaming e diretta tv, dove vedere Serie C sabato 22 febbraio ore 17:30

Il match valido per la 27a giornata del campionato di Serie C girone A, Monza-Arezzo, in programma sabato 22 febbraio alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti dei campionati di Serie C 2019/20. Eleven Sports mette a disposizione due abbonamenti: uno mensile a 4,99€ e uno annuale a 49,99€. Buona visione!