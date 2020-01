Monza-Lecco. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Branteo’ i padroni di casa del Monza guidati in panchina da Christian Brocchi ospitano il Lecco di mister Gaetano D’Agostino, il match è valido per l’anticipo della 24.a giornata del girone A di Serie C. I brianzoli stanno dominando questo girone A di Serie C con la bellezza di 56 punti conquistati (17 vittorie, 5 pareggi ed 1 sconfitta) e sono reduci da due vittorie consecutive contro Pro Patria (2-0) e Pro Vercelli (1-2). Gli ospitii, invece, occupano la 14.a posizione con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci da due pareggi consecutivi contro Arezzo (2-2) e Siena (1-1). Christian Brocchi, tecnico del Monza ha analizzato il match contro il Lecco: “Loro sono cambiati rispetto al match d’andata, in classifica hanno una posizione migliore, dunque stanno facendo molto bene. Dobbiamo disputare questo match con la giusta carica agonistica, nel girone di ritorno si disputa un altro campionato. Le squadre hanno bisogno di punti e dobbiamo essere all’altezza” (tuttoc.com). D’Agostino, tecnico del Lecco, parla così della gara di Monza: “La squadra sta bene, dobbiamo affrontare un’ottima squadra ma il Monza dovrà sapere che giocherà contro un avversario difficile. Dobbiamo stare attenti a non commettere errori perchè alla minima distrazione, possono punirci. Per quanto riguarda il mercato, sono soddisfatto dei giocatori che ho a mia disposizione” (tuttoc.com). Monza-Lecco sarà diretta dal signor Daniele Rutella della sezione di Enna, coaudiuvato dai signori Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Fabio Mattia Festa di Avellino.

Monza-Lecco, come seguire il match in tv e streaming

Monza-Lecco non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.