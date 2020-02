La Ligue 1 torna in questo turno infrasettimanale con l‘interessante match tra Nantes e PSG. La squadra di Tuchel sta dominando il campionato francese ed è reduce da una prestazione super contro il Montpellier. Il 5-0 firmato dai parigini nell’ultima giornata di Ligue 1, ha portato con se degli strascichi che stanno facendo discutere molto in Francia. Il più sensazionale è quello che riguarda Kylian Mbappe e Thomas Tuchel. Il talento francese classe 1998 ha disputato la sua solita gara strepitosa contro il Montpellier, realizzando una bellissima rete, ma è rimasto interdetto per la sostituzione da parte del tecnico tedesco neo suoi riguardi. Infatti, tutti i giornali stanno parlando della discussione che i due hanno avuto dopo la sostituzione.

Tuchel si è arrabbiato molto per l’atteggiamento di Mbappe, che probabilmente lascerà il PSG a fine stagione. Le sirene del Real Madrid e della Juventus sono sempre più insistenti. Il Nantes invece è reduce da due brucianti sconfitte contro Bordeaux e Rennes. Dunque vorrà riprendersi e fare una grande gara nella propria tana, contro Neymar & co. Calcio d’inizio ore 21:05, martedì 4 febbraio.

Nantes-PSG streaming e diretta tv, dove vedere Ligue 1 martedì 4 febbraio

Il match di Ligue 1, Nantes-PSG, sarà trasmesso in streaming e diretta tv su DAZN, rete che detiene i diritti del campionato francese. DAZN mette a disposizione degli abbonati anche l’app dedicata, dove sarà possibile vedere il match in streaming su tablet, smartphone, computer o Smart TV. Buona visione!