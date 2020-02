Napoli, 3 punti per avvicinarsi alla zona Champions

Con la sconfitta della Roma di ieri sera nell’anticipo dell’Olimpico contro il Bologna, per 2-3 la lotta per la zona Champions League ed Europa Legaue, si fa molto più avvincente, anche in vista delle gare in programma tra oggi e domani.

Potrebbero approfittarne l’Atalanta in scena a Firenze, dove i viola saranno abbastanza arrabbiati dopo le polemiche di Torino; il Cagliari in scena a Genova contro i rossoblu, ed il Napoli, che ospiterà il Lecce che proviene dal 4-0 coi granata.

Proprio il Napoli, che fino a qualche giornata fa era distante 14 punti, con i suoi risultati positivi delle ultime giornate, se domani battesse i giallorossi potrebbe ridurre le sue distanze a 6 punti dalla zona Champions League, un sogno fino a qualche giornata fa.

Gattuso e si suoi ragazzi troveranno uno stadio San Paolo pieno, con i tifosi che cominciano a credere nella rimonta. Probabilmente ci saranno i ritorni di Koulibaly e Maxsimovic.

Ma il tecnico non vuole sottovalutare i pugliesi, che essendo quart’ultimi in classifica, giocano un buon calcio, propositivo e senza aver timore dell’avversario, quindi il Napoli dovrà stare attento alla squadra di Liverani.

Come cambia la situazione in poco più di un mese, da zona retrocessione, a poter puntare di nuovo alla qualificazione Champions.