Napoli-Barcellona: catalani senza Suarez, Alba e Dembele

L’ottavo di finale d’andata di Champions League tra Napoli e Barcellona si avvicina. I partenopei allenati da Gennaro Gattuso, stanno vivendo un momento caratterizzato da alti e bassi in Serie A. L’ultima vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, ha galvanizzato l’ambiente in vista dell’impegno contro i blaugrana al San Paolo. In programma il prossimo 25 febbraio.

Il tempo stringe, ma il Napoli può stare relativamente tranquillo. Il Barcellona infatti non sta vivendo un momento particolarmente brillante. La vittoria di ieri contro il Getafe ha dato morale alla squadra, che però non riesce proprio a convincere al 100%. Mancano i gol di Messi ma contro il Napoli mancheranno soprattutto tre calciatori chiave: Jordi Alba, Luis Suarez e Ousmane Dembele.

Infortuni pesanti, ma il Barcellona resta favorito

Jordi Alba si è procurato un brutto infortunio durante il match contro il Getafe: lesione all’aduttore della gamba destra. Problema che lo terrà fuori dai campi da gioco per almeno tre settimane. L’infortunio dello spagnolo, è l’ultimo di una lunga serie. Prima di lui sono andati KO prima Luis Suarez e poi Ousmane Dembele. Entrambi con infortuni gravi, saranno costretti a rientrare nella prossima stagione. Assenze decisamente pesanti e che potrebbero pesare come un macigno al Barcellona. Il Napoli può farcela.