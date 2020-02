Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: Messi sfida Mertens al San Paolo

È arrivato il grande giorno. Questa sera al San Paolo andrà in scena l’ottavo di finale d’andata di Champions League tra Napoli e Barcellona. Una sfida speciale. Specialmente per il calciatore più forte del mondo: Leo Messi. Il sei volte Pallone d’Oro avrà la chance di dimostrare la sua classe nel palcoscenico dove Maradona – suo rivale nazionale – ha fatto la storia del calcio. Un’occasione da non perdere per la pulga, così da zittire i critici una volta per tutte e dare una svolta al suo Barcellona.

I blaugrana sono rinvigoriti dal primo posto ritrovato nella Liga. Il 5-0 di sabato scorso all’Eibar, ha dato una certezza assoluta quanto scontata a Setien: Leo Messi. La pulga mette paura al Napoli di Gattuso, con i suoi 4 gol rifilati alla povera difesa dell’Eibar. Il Barcellona però dovrà farà a meno di calciatori importanti come Jordi Alba, Ousmane Dembele, Sergi Roberto e Luis Suarez. Spazio in avanti a Leo e Griezmann, migliorato in queste ultime prestazioni. In difesa ci sarà Firpo a sostituire l’infortunato Alba.

Anche il Napoli di Gattuso non può lamentarsi. La vittoria per 2-1 con il Brescia ha riportato il sorriso ai partenopei, che se la giocheranno contro la capolista della Liga. Le assenze di Koulibaly e Llorente peseranno. Ma la squadra è in un momento psicofisico migliore rispetto a qualche settimana fa. In avanti, spazio al trio offensivo Callejon-Mertens-Insigne. Calcio d’inizio ore 21.

Napoli-Barcellona: le probabili formazioni del match del San Paolo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. ALL. Gattuso

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Vidal. ALL. Setien