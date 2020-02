Napoli-Juric: se salta Gattuso, pronto il croato per la panchina

Il Napoli pensa già al suo futuro allenatore. Il rendimento del club partenopeo, non è migliorato da quando Carlo Ancelotti è stato esonerato. Il tecnico che lo ha sostituito, Gennaro Gattuso, non sembra aver portato qualcosa in più nel club campano. Il quale milita in undicesima posizione. L’ultima sconfitta maturata al San Paolo per mano del Lecce di Fabio Liverani, non ha fatto altro che mostrare le reali lacune che questa squadra ha.

La crisi di gioco e di risultati, non sembra avere fine. Il Napoli non trova tranquillità e ciò è normale che non ci sia la continuità, che tanto vuole De Laurentiis. Il presidente però è già al lavoro per trovare un tecnico adeguato a far ripartire il suo Napoli.

Juric è la prima scelta secondo Sky Sport

Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbe già trovato il sostituto ideale di Gattuso in Ivan Juric. Il croato sta facendo benissimo nell’Hellas Verona. Squadra dal gioco brioso e aggressivo. Fatale alla Juventus nell’ultima giornata di campionato. L’ombra di Juric dunque fa capolino su Ringhio, che ora ha praticamente una sola chance per restare al Napoli: qualificarsi in Champions League. L’ex Milan è legato alla società campana da un contratto di 6 mesi, ma il rinnovo automatico arriverebbe con una qualificazione nell’Europa che conta. Impresa impossibile, ma la sfida non metterà di certo paura a un guerriero come Gattuso. Questa è una certezza.