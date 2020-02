Napoli, occasione per avvicinarsi in zona-Europa

Sampdoria-Napoli, sarà la partita che chiuderà la terza giornata di ritorno del campionato di serie A.

Le due squadre sono dinanzi un bivio, i blucerchiati, devono allontanarsi dalla zona retrocessione; mentre gli azzurri, possono tentare di accorciare in classifica per avvicinarsi alla zona europea.

Ieri, infatti la Roma è caduta a Sassuolo, e il Cagliari ha pareggiato col Parma, raggiunto al 94’minuto.

Allora, perché non crederci? i punti sono ancora parecchi da recuperare , il quarto posto occupato dai giallorossi dista ben 12 lunghezze; mentre quello valido per qualificarsi in Europa League, solo 5, occupato dal Cagliari.

Il Napoli, in questi anni, ha sempre ottenuto vittorie a Marassi contro la Sampdoria, ed anche con risultati tennistici, tranne l’anno scorso, in cui gli azzurri allenato da Carlo Ancelotti, subirono un netto 3-0, con la prodezza di tacco di Quagliarella, che fu votato gol della stagione.

Gli azzurri hanno ripreso quella fiducia che mancava, con le due vittorie di valore con Lazio e Juventus al San Paolo, ed un certo equilibrio in campo tra le linee.

Domani dovrebbero ritornare Maxsimovic in difesa, e sarà disponibile anche Mertens, che sarà tra i convocati.

La Sampdoria di Ranieri, dal canto suo dovrà tentare di conquistare i 3 punti, che saranno fondamentali per poter allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.