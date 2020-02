Nedved risponde a Commisso: “Abbiamo vinto con merito, basta polemiche”

La Juventus, come sappiamo con due rigori alquanto dubbi, sistema la Fiorentina a Torino, dopo un primo tempo in cui non ha trovato spazi per sbloccare il risultato, poi il Var, ha richiamato l’arbitro Pasqua, in due situazioni dubbie, soprattutto, la seconda con Bentancour, che cade al minimo impatto.

E qui, il presidente della Fiorentina Commisso è un fiume in piena: “Sono disgustato dagli arbitri, non possono decidere loro le partite. Le gare si vincono in campo e la Juventus con 350 milioni di ingaggio, non ha problemi. Invece, le vince quasi sempre con aiuti arbitrali. Non è che si diffonde il calcio nel mondo. Il calcio italiano all’estero fa ridere.” Sky, con i suoi giornalisti, cerca anche di riparare la sfuriata del patron viola, difendendo l’operato dell’arbitro.

E pochi minuti dopo, arriva la replica di Pavel Nedved, che non ci sta: “Si sta usando la Juve in modo sbagliato – ha sentenziato il dirigente bianconero -. Siamo stufi di questo andamento e che si dica che vinciamo senza meriti”. “Non ha senso cercare alibi quando si gioca contro di noi. Le decisioni le prende il Var”.

Nedved non ricorda come il Var, non richiamò l’arbitro Mariani, a Napoli, per il fallo di mani di Cuadrado, o il rigore negato all’Inter domenica col Cagliari. Ognuno, dice la sua, l’Italia è un paese democratico, ma nel calcio quasi mai ci si trova d’accordo.