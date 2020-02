Neymar-Barcellona, ex vicepresidente blaugrana: “Deve mettere la testa apposto”

L’infortunio di Ousmane Dembele indurrà la dirigenza del Barcellona a un periodo di riflessione. Il francese dovrà stare fuori per ben 6 mesi e la società blaugrana potrebbe lasciarlo partire nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il sogno dei catalani rimane sempre Neymar Jr. Il brasiliano è il calciatore che manca di più e da quando O’Ney se ne è andato a Parigi, il Barcellona non è più tornato lo stesso. Il tridente offensivo Neymar-Suarez-Messi è stato un qualcosa di veramente epico e in Catalogna rivogliono vedere le gesta dell’ex Santos al più presto.

La stagione in corso ci ha ridato un grande Neymar nel PSG. Il brasiliano pare essersi ripreso dopo il brutto anno passato. Nonostante si sia riconciliato con i tifosi del PSG e con la società, O’Ney ha sempre ammesso di voler far rientro a Barcellona. È il suo sogno e secondo l’ex vicepresidente dei catalani Jordi Mestre, il sogno può diventare realtà. Ma ci dovranno essere dei cambiamenti.

Ritorno possibile, ma basta feste carioca!

Intervistato da Mundo Deportivo, Mestre ha detto la sua riguardo un ritorno al Camp Nou di Neymar: “I giocatori del Barcellona lo rivogliono con loro. Sul piano sportivo potrebbe tornare, ma a precise condizioni. In primo luogo, il PSG deve essere d’accordo. Quindi dovrebbe ritirare la sua causa e riconoscere che si sbagliava. Dopo questo, Neymar dovrebbe smettere di fare tutte quelle feste per il suo compleanno”.