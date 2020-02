Neymar e la Champions maledetta: nuovo infortunio prima degli ottavi

Brutte notizie in casa PSG. L’attesissimo ottavo di finale d’andata di Champions League contro il Borussia Dortmund è oramai alle porte, ma un grande protagonista potrebbe non essere della partita. Stiamo parlando di Neymar Jr. Il brasiliano si è infortunato in campionato contro il Montpellier al costato, e non è più riapparso in campo con i parigini. Qualora dovesse non giocare contro i tedeschi, sarebbe il terzo ottavo di finale consecutivo che il brasiliano salta in tre anni di PSG. Troppo per un campione acquistato per vincere la Champions.

I tifosi stanno insorgendo sui social dopo questo infortunio, stanchi delle assenze del brasiliano prima di un appuntamento così importante. La speranza di vederlo contro il Dortmund è appesa a un filo e il tecnico Thomas Tuchel, non sembra molto ottimista a riguardo.

Presenza non certa contro i tedeschi

Durante la conferenza stampa post Dijon, Tuchel si è detto poco ottimista per quanto concerne il rientro in campo della stella carioca per martedì:

“Non posso assicurare al 100% che Neymar sia presente contro il Borussia Dortmund la prossima settimana”.

Qualora O’Ney salti ancora una volta l’ottavo di finale, sarebbe qualcosa di clamoroso e che animerà i tanti detrattori presenti in rete. Tastiera e smartphone già pronti per gli haters?