Neymar sempre più lontano dal PSG: il brasiliano è furioso con il club francese

La prestazione fornita da Neymar Jr ieri sera contro il Borussia Dortmund, è stata più che sufficiente. L’attaccante brasiliano è stato schierato titolare dal tecnico del PSG Thomas Tuchel, in questo ottavo di finale d’andata di Champions League, andato ai tedeschi. Il 2-1 finale, non è un risultato così negativo per i parigini in vista del ritorno. Tenuti in corsa proprio grazie a un gol di Neymar. L’ex Barcellona ha zittito gli haters con la sua materia preferita: il gol.

Se la qualificazione per il PSG è ancora aperta, la permanenza di O’Ney a Parigi è già quasi chiusa. Infatti, il suo addio al club che sborsò 220 milioni per prelevarlo dal Barcellona, sembra sempre più imminente.

O’Ney arrabbiato con il club nel post-gara di Dortmund

Le parole che Neymar ha rilasciato a fine gara a RMC Sport, sono un preludio all’addio a fine stagione. Il rapporto con la società e i tifosi del PSG è incrinato da tempo. Ora il classe 1992 si toglie qualche sassolino dalle scarpe per via delle sue ultime assenze in campo, a suo dire non dipese da lui: “Non è stata una decisione mia quella di non giocare queste ultime partite. Io volevo giocare, mi sentivo bene ma il PSG aveva paura e chi ne ha pagato le conseguenze sono stato io”. I rapporti tra Neymar e la società non sono ancora sanati. Il Barcellona vigila sulla situazione del brasiliano.