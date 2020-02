No Ibra No Party

Mi sarebbe piaciuto scrivere un articolo diverso questa mattina. Un Milan che anche senza ibra riesce a vincere e continuare ad inseguire il sogno Champions. Invece mi trovo a dover parlare di un Milan scarico e senza idee. Che mette ancora una volta in mostra tutti suoi limiti. Tuttavia bisogna sottolineare l’assenza di sua maestà Ibra e Bennacer, che hanno inciso moltissimo sulla partita. Quest’ultimo, sostituito da Chalanoglu (autore del gol) che però non è riuscito a dettare i tempi giusti e a verticalizzare nel modo appropriato. Facendo perdere di imprevedibilità al gioco della squadra.

Ma la vera mancanza è stata quella del leader di questa squadra che sembrava fosse riuscito a dare un’anima allo spogliatoio e ai tifosi: Zlatan Ibrahimovic

Il gigante svedese è un vero e proprio punto di riferimento per tutta la squadra sia da un punto di vista tecnico che mentale. Aumentando anche l’appeal del Milan sia agli occhi dei tifosi che a quelli dei compagni stessi. A molti di loro soprattutto ai più giovani sembra di vivere un sogno.

In termini pratici quello che probabilmente ha sofferto di più la sua mancanza è stato Leao.

Il giovane talento portoghese ha bisogno di un attaccante fisico attorno cui poter girare.

Ieri affianco a Rebic è apparso molto più spaesato e senza mordente. Il croato ha tentato qualche buona giocata senza però riuscire ad incidere come nelle ultime tre partite e soprattutto mangiandosi il gol a tu per tu con Silvestri.

Ecco perché ora più che mai ìl Milan ha bisogno di Ibrahimovic.