Orsolini, nuova smentita su un presunto accordo Bologna-Juventus

Riccardo Orsolini ultimamente fa parlar di sè, soprattutto per le ottime prestazioni fornite con la maglia del Bologna; come un mese fa sono filtrate indiscrezioni secondo il quale Bologna e Juventus avrebbero un accordo di massima per il trasferimento del giocatore nel prossimo mercato estivo; si parlava di una cifra intorno ai 26 milioni di euro sborsata dai bianconeri. Puntualmente la società felsinea ha smentito tutto quanto riguardo a questa presunta trattativa, anche se la Juventus avrebbe un canale preferenziale qualora il Bologna decidesse di cederlo, al momento alquanto improbabile; sono arrivate ulteriori conferme da parte del suo agente Donato Di Campli, che ha così dichiarato:

“Mi piacerebbe che Riccardo venisse lasciato in pace, ogni volta che segna saltano fuori le voci di un trasferimento alla Juventus. E’ un giocatore del Bologna e basta, il suo futuro verrà deciso da lui e dal club. E ribadisco che Riccardo sta bene a Bologna e vuole rimanere, sente la fiducia del tecnico e della dirigenza, il club è ambizioso. Ha solo bisogno di continuare e crescere.”

Parole chiare e risolute dell’agente che ha spento nuovamente sul nascere queste indiscrezioni. Nel frattempo piove sul bagnato in casa Bologna con gli infortuni; è cominciata l’emergenza pure in attacco con Sansone e Santander che hanno riportato lesioni muscolari, il cui loro tempo di recupero è stimato sulle 3/4 settimane.